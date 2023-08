La police contactée

Après Kim Kardashian, la nouvelle muse du rappeur de 43 ans a le don de capter les regards grâce à des looks tapageurs. Décolleté XXL, transparence, effet nude assumé… Bianca Censori n’a pas froid aux yeux et son séjour dans La Botte le prouve chaque jour un peu plus. Cependant, il s’avère que les locaux sont exaspérés par tant d’extravagance. Au point de mettre la police italienne sur le coup.

Selon les informations du Daily Mail, les appels pour “outrage public à la pudeur” fusent dans le pays et l’influenceuse de 28 ans risque une forte amende. Certains Italiens exigeraient même son expulsion, ni plus ni moins. “C’est un énorme manque de respect envers les autres que de sortir presque nue”, avait-on déjà pesté sur les réseaux sociaux.