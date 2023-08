La mannequin brésilienne s’est confiée dans le podcast “Southern Living’s Biscuits&Jam”. Elle a d’ailleurs abordé la relation pour le moins tendue entre elle et sa belle-mère.

“Quand j’ai commencé à sortir avec Matthew en 2006, elle voulait vraiment me tester. Elle m’a appelée par tous les noms des anciennes petites amies de Matthew, a commencé à me parler mal en espagnol et m’a prise de haut”, raconte-t-elle.

Avant d’évoquer un voyage commun à Istanbul où les choses ont mal tourné entre elles : “Dans l’avion, elle m’a raconté différentes histoires personnelles. Je pensais vraiment que les choses allaient s’arranger entre nous. Je l’ai emmenée dans sa chambre d’hôtel et soudain, elle s’est mise à pleurer. J’ai eu beaucoup de peine pour elle. Mais juste après, j’ai compris qu’elle jouait la comédie. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de ne plus me taire. Mon sang brésilien n’a fait qu’un tour et j’ai littéralement pété les plombs contre elle.”

Camila Alves a alors compris ce que sa belle-mère attendait d’elle. La mère de Matthew McConaughey voulait voir plus de réactions dans le chef de sa belle-fille. “En fait, depuis le début, tout ce qu’elle voulait, c’était que je me défende.”

Désormais, les relations sont meilleures entre les deux femmes.