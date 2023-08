Guerre du rosé

L’artiste n’a pas résisté à l’envie de partager un teasing sur son compte Instagram qui cumule plus de 700.000 abonnés. On y voit les mains graciles et fraîchement tatouées de l’actrice de 48 ans. Ses deux majeurs sont toutefois floutés sur toute la longueur. De quoi agiter les internautes dans la section commentaires. En effet, beaucoup d’entre eux spéculent sur le fait qu’il pourrait s’agir d’un message caché et amer à l’attention d’un certain Brad Pitt.

À lire aussi

En effet, la “guerre du rosé” fait toujours rage entre les célèbres ex qui se déchirent autour de l’avenir du château Miraval, domaine provençal où est produit leur vin rosé. “Cela n’a RIEN à voir avec Brad Pitt”, a toutefois prévenu Mr. K qui promet de lever le voile sur les mystérieux tatouages dans un futur proche. Selon d’autres sources, il s’agirait de dagues.