Mort de Prigojine: retour sur les théories les plus folles sur la mort de célébrités iconiques

Dans l’Histoire, des décès d’autres personnalités connues ont engendré plusieurs théories et rumeurs. Retour sur cinq morts aux circonstances floues.

Lady Diana

Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, la princesse Diana décédait à l’âge de 36 ans, à la suite d’un accident de voiture dans le tunnel du pont de l’Alma à Paris. Elle et son compagnon, Dodi Al Fayed, logeaient au Ritz. Mais ce soir-là, ils ont quitté l’hôtel en étant poursuivis par des paparazzis. Cela devenait une habitude lorsque Diana quittait un établissement.

Après l’accident, on a surtout pointé du doigt les paparazzis, en affirmant que le conducteur de la voiture a accéléré pour tenter de les semer. Mais ensuite, la folle rumeur selon laquelle la famille royale aurait tout manigancé pour éliminer la princesse Diana a pris de plus en plus d’ampleur. Notamment car le prince Charles aurait eu du mal à s’unir à Camilla si Diana était encore en vie. Il n’aurait pas non plus supporté la relation entre Lady Di et Dodi Al Fayed. La mort du couple aurait donc “été provoquée” par la famille royale britannique. Une thèse qui n’a jamais été confirmée, celle du simple accident étant privilégiée.

John Fitzgerald Kennedy

Retour en 1963. Le 22 novembre, le président américain John Fitzgerald Kennedy défile dans les rues de Dallas à bord d’une voiture décapotable. Mais vers 12H30, plusieurs coups de feu retentissent sur la Dealey Plaza. JFK est tué par deux balles, la seconde étant dans la tête. Lee Harvey Oswald, l’assassin présumé, est arrêté. Mais seulement deux jours plus tard, il est à son tour abattu. Il n’a donc pas eu beaucoup de temps pour (peut-être) passer aux aveux.

Oswald aurait tiré plusieurs balles en direction du président américain depuis la fenêtre d’un établissement situé sur cette place. Mais certaines théories affirment que le FBI et la CIA sont liés à cet assassinat. Durant la guerre froide, la CIA avait tenté d’éliminer Fidel Castro. Mais JFK y était opposé, ce qui pourrait expliquer une tension entre le président américain et la CIA. Un élément vient renforcer cette hypothèse : le FBI savait que Lee Harvey Oswald était à Dallas ce jour-là puisqu’il devait déjà être sous surveillance. Et pourtant, le FBI n’a pas bronché. Encore aujourd’hui, les circonstances de la mort de John Fitzgerald Kennedy restent floues.

Michael Jackson

Le 25 juin 2009, Michael Jackson est retrouvé sans vie dans son manoir de Los Angeles à l’âge de 50 ans. En cause ? Un abus de médicaments. Pourtant, que ce soit sa famille ou ses fans, peu de personnes croient en cette explication. Les doutes se sont rapidement dirigés vers son médecin personnel, Conrad Murray. À l’arrivée des secours sur place, il était en train d’essayer de réanimer le roi de la pop, en vain. Le docteur Murray lui aurait donné deux sédatifs puis du propofol, un anesthésiant. Conrad Murray a donc été poursuivi pour homicide involontaire pour la mort de Michael Jackson, provoquée par “une grave intoxication au propofol”. En 2011, le médecin a été condamné à la peine maximale de quatre ans de prison.

Mais la mort de Michael Jackson reste “un fake” pour certains. De nombreux fans affirment qu’il serait encore en vie. Plusieurs photos d’un homme avec un chapeau, présent lors d’une cérémonie d’hommage au chanteur, ont circulé sur les réseaux. Les fans de Michael Jackson ont pensé que c’était le roi de la pop lui-même. D’autres ont même cru l’apercevoir sur une photo Instagram postée par sa fille. Difficile pour certains de se rendre à l’évidence…

Marilyn Monroe

Le 5 août 1962, à l’âge de 36 ans, Marilyn Monroe est retrouvée morte à son domicile. Après autopsie, le médecin légiste retrouve une forte dose de Nembutal, un barbiturique, dans son organisme. Le suicide par empoisonnement est donc privilégié. Pourtant, d’autres thèses nient la piste du suicide. En effet, le médecin légiste a également conclu que Marilyn Monroe n’aurait pas avalé le produit par elle-même. Une piste renforcée par l’absence de verre à ses côtés. Quelqu’un l’aurait-elle empoisonné volontairement ?

Une autre hypothèse est celle d’une erreur médicale. La star aurait avalé trop de barbiturique, sans en être consciente. Son médecin lui aurait peut-être prescrit un sédatif qui, mélangé au Nembutal, peut s’avérer mortel. En tout cas, 60 ans plus tard, la conclusion la plus probable reste celle du suicide.

Elvis Presley

Et si Elvis Presley était toujours en vie ? Comme pour Michael Jackson, certains y croient. Le 16 août 1977, le roi du Rock’n’Roll aurait simulé sa mort dans le but d’échapper à la pression de la célébrité. Certaines rumeurs affirment qu’une reproduction en cire du chanteur aurait été placée dans le cercueil pour ne pas éveiller de soupçon !

Pourtant, Elvis Presley a été retrouvé inconscient dans sa chambre à l’âge de 42 ans. La cause du décès est une crise cardiaque, même si certains rapports optent pour une overdose, étant donné la dose importante d’opiacés retrouvée dans son sang. Des conclusions qui ne laissent en tout cas pas présager une “fausse mort”.