Un accord avec le Palais ?

Nous l’écrivions ce 23 août : le compte officiel “HSH Princess Charlene” vient d’être désactivé. La maman de Jacques et Gabriella n’avait plus publié sur cette page depuis de longs mois et cette inactivité ne manquait pas de faire jaser. Cette suppression a fait l’effet d’une petite bombe alors que l’on apprenait dans le même temps que la princesse de 45 ans ne vivrait plus à Monaco, mais en Suisse. Le média allemand BILD a affirmé que Charlène ne verrait désormais son époux, Albert II, que “sur rendez-vous”. Une nouvelle information a émergé dans le même journal.

“En échange de laisser la communication entre les mains du Palais, elle est autorisée à se retirer en Suisse et à gagner en liberté ailleurs”, a glissé une source. Le compte officiel de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, lui, est toujours actif. Un retour en Afrique du Sud pour une mission humanitaire est d’ailleurs à l’ordre du jour pour le mois de septembre.