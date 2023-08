Des “liens étroits”

Infidélité, rabibochage avec son père Jamie Spears… la presse américaine fait feu de tout bois depuis l’annonce de la séparation du couple, marié il y a à peine plus d’un an. Cette fois, le média Page Six rapporte que la chanteuse aux 200 millions de disques vendus aurait de mauvaises fréquentations. On y lit que Britney Spears serait de plus en plus proche d’un certain Paul Richard Soliz. Cet ancien employé avait été enrôlé il y a un an et avait pour mission de faire le ménage dans son immense propriété ou encore de ramasser les ordures. Mais l’entourage de la star s’inquiète. L’homme serait en effet un ancien criminel connu des services de police. Conduite sans permis, trouble à l’ordre public, crime… tels sont les faits reprochés à Soliz.

”Britney a noué des liens étroits avec son ancien employé. Nous sommes inquiets”, ont glissé des proches. Britney Spears a récemment brisé sur le silence sur les réseaux sociaux. “Je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement ! J’ai fait comme si tout allait bien pendant trop longtemps et mon Instagram semble parfait, mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous”, a-t-elle écrit il y a quelques jours.