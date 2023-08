Jusqu’au petit matin

Le rappeur canadien, qui assure actuellement sa tournée “It’s All A Blur Tour”, s’est produit à Los Angeles, ce 22 août. Après son concert à la Crypto.com Arena, Drake avait donné rendez-vous à quelques special fews au The Bird Streets Club de L.A.. Sasha et Malia Obama étaient de la partie. Les filles de Michelle et Barack Obama ont été photographiées sur les lieux. Malia, 25 ans et désormais scénariste, est apparue dans un haut bohème à lacets de la marque Knwls et Sasha, 22 ans, avait laissé apparaître son ventre avec un top noir et un pantalon taille basse. Les deux jeunes femmes ont quitté les lieux vers 4h du matin selon la presse américaine.

Barack Obama est lui-même un fan de Drake et il l’a fait savoir par le passé. “Il est pétri de talent, on dirait qu’il est capable de faire tout ce dont il a envie”, avait confié l’ancien président à Complex en 2020. “Il est totalement validé au sein de mon foyer”, avait-il ajouté par la même occasion.