”Je me trouvais étalée sur le sol” : Adele mal en point après s’être effondrée dans les coulisses d’un concert

Mais, malgré un état en amélioration depuis, elle a eu une mauvaise surprise lors de son concert au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas dans le cadre de sa résidence Weekends With Adele. Alors qu’elle était en coulisses, elle s’est soudainement retrouvée au sol. “Ils ont dû m’aider à me relever alors que je me trouvais étalée de tout mon long sur le sol”, explique-t-elle en ajoutant : “Je vais m’asseoir et reposer un peu ma sciatique”.

La célèbre chanteuse, qui était pourtant optimiste, a dû faire face à la réalité : “Au début de cette année, j’ai commencé à me dire que ma sciatique était partie, je ne la ressentais plus. Puis Dieu l’a finalement ramenée.”