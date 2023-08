"Les habitants de Monaco m’aiment plus qu’elle"

Selon plusieurs médias, l’ancienne nageuse se serait exilée en Suisse et ne verrait le père de ses enfants, Jacques et Gabriella, que “sur rendez-vous”. Peu de temps après que l’information soit tombée, on apprenait que la Sud-Africaine a désactivé son compte Instagram officiel. Cet acte découlerait même d’un accord secret avec le Palais monégasque. Le but ? Contrôler la communication de la princesse de 45 ans en échange de davantage de liberté loin du Rocher. De quoi faire épaissir le mystère.

Alors que toutes ces rumeurs s’intensifiaient, Albert II a été immortalisé avec son ex. Fait rare : le chef du clan Grimaldi a été photographié aux côtés de Nicole Coste, ancienne hôtesse et l’air et mère de son fils aîné Alexandre. Le duo était réuni pour célébrer les 20 ans du jeune homme. Les relations entre la Togolaise et Charlène seraient d’ailleurs fraîches. “Les habitants de Monaco m’aiment plus qu’elle”, aurait-elle lâché lors d’une soirée à Londres en 2021.