Christine and the Queens répond à Booba : “Tu peux rester dans l’ancien monde”

Christine and the Queens a réagi sans ambiguïté au post de B2O. “Si j’étais ton gars, sûr tu ne ferais pas des tweets tendancieux en utilisant mon concert de la veille comme si je devais avoir honte de m’affirmer tel que je suis. Je suis un vrai et tu m’as tapé dessus gratis en trahissant notre lien. Point. Bye”, a-t-il balancé sur les réseaux sociaux.

Une réplique qui a fait mouche puisque Bobba a supprimé tous ses posts sur le sujet. Tous sauf un, celui qui a mis le feu aux poudres. Celui où on peut lire au-dessus d’une vidéo : “J’ai besoin de vacances et de repos. J’arrive plus à suivre…”. D’où une repasse d’Éloïse Letissier, sur X (ex-Twitter). “Assume ton geste jusqu’au bout et supprime aussi ton incitation à la haine tu vaux mieux que ça – ça ne tient pas l’échange ta tentative. Si tu ne comprends pas c’est un mec qui danse sur scène. C’est bon t’as compris ?” Et d’ajouter : “Tu peux rester dans l’ancien monde où on terrifie les hommes de leurs propres larmes quand celui qui croit n’a pas honte de les laisser rouler sur sa joue. Paix et respect”.

Sans surprise, il ne faut plus s’attendre à de nouvelles collaborations entre Christine and the Queens et Booba dans l’avenir : “Je ne bosse pas avec des gens qui me manquent de respect pour faire du clout”.