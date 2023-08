"Sans aucun doute": le prince Harry éprouverait des “regrets” après avoir quitté la famille royale britannique

À lire aussi

Le spécialiste évoque notamment la “surveillance médiatique accrue” dont Meghan et lui font maintenant l’objet. De nombreuses rumeurs de conflit au sein du couple ont par exemple engendré un nouveau stress supplémentaire pour les parents d’Archie et de Lilibet.

Kieran Elsby évoque par ailleurs les “ressources et le support” que le titre royal offrait à Harry. “Le besoin de financement et le manque de sécurité sont des obstacles majeurs depuis qu’il a quitté la royauté. De plus, le sens du devoir et de la responsabilité qu’il avait a dû lui donner un profond sentiment d’utilité. Avoir un rôle qui contribue à la société est épanouissant”, précise l’expert. “La perte de ses rôles officiels aura laissé un vide dans sa vie. Ils permettaient de contribuer activement à diverses causes”, poursuit-il. “L’adaptation à un nouvel environnement, avec des attentes sociétales différentes et sans le système de soutien familier de la famille royale, aura été beaucoup plus difficile qu’il ne l’aurait jamais imaginé”, conclut Kieran Elsby.