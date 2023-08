Tests ADN

”Être un enfant non désiré vous poursuit toute votre vie. J’étais pleine de colère, le passé était une boîte de Pandore et je ne voulais pas l’ouvrir”, clame cette ancienne réceptionniste dans le journal britannique. Selon ses dires, sa mère avait eu une aventure avec le souverain marocain alors qu’elle avait 17 ans, et qu’elle travaillait dans un magasin de Casablanca. “Ma grand-mère m’a raconté que la voiture officielle du palais venait chercher ma mère et, avant qu’elle monte à l’intérieur, ils déposaient chez elle des caisses de viande, de fruits et de légumes, car la famille Benzaquen était assez pauvre”, s’est-elle rappelée dans une vidéo diffusée sur YouTube.

Jane Benzaquen a grandi en Belgique, mais ne serait pas la fille de Raoul Jossart, le citoyen belge mentionné comme étant son père sur son acte de naissance officiel. Des tests ADN l’auraient prouvé à plusieurs reprises. La septuagénaire a enrôlé Marc Uyttendaele, l’avocat qui a aidé la princesse Delphine à être légalement reconnue comme la fille du roi Albert de Belgique, pour tirer l’affaire au clair. Mohammed VI, l’actuel roi du Maroc, a d’ores et déjà refusé de se soumettre au test ADN exigé par la plaignante et l’accuse d’extorsion.