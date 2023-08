Beyoncé devient… maire d’une ville américaine : “Elle nous fait l’honneur de venir chez nous”

Pour marquer l’évènement, les élus locaux ont décidé de marquer le coup en nommant la chanteuse maire honoraire de la ville.

Dans un communiqué, Lisa M. Gillmor, l’édile de Santa Clara, a donné des explications sur ce geste inattendu. “C’est l’une des artistes les plus récompensées de l’Histoire, qui nous fait l’honneur de venir chez nous et contribue à la vitalité économique de Santa Clara”.

The Independant précise par ailleurs que c’est l’agent de Beyoncé, Yvette Noel-Schure, qui s’est déplacée afin de recevoir le titre honorifique et les clés de la ville.

”Je travaille avec Beyoncé depuis 27 ans. Et je suis remplie de joie de voir qu’elle est encore reconnue pour ce qu’elle apporte à la musique et à la société en général. Elle travaille dur pour perfectionner son art, non seulement créer des tubes, mais élever la confiance de ses fans et leur donner une raison de se lever le matin”, a-t-elle partagé.