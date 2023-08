Travail secret

”Comme tout le monde le sait, Sam Asghari et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un, donc je suis un peu choquée mais… Je ne suis pas là pour expliquer car honnêtement, ça ne regarde personne”, confiait la pop star à la mi-août. Mais le choc aurait laissé sa place à de fortes suspicions tout récemment. Selon les informations du Daily Mail, la chanteuse de 41 ans serait désormais persuadée que son ex-mari était en étroite collaboration avec son père, Jamie Spears, dans le plus grand secret.

”Britney a des raisons de croire que Sam travaillait secrètement avec son père, dès le début de leur relation. […] Sam fournirait à Jamie des infirmations qui l’aideraient à la maintenir enfermée sous tutelle, et en échange, Sam a eu accès à elle et à son argent”, affirme-t-on dans le tabloïd britannique. Pour rappel, Jamie Spears a agi en qualité de tuteur de sa fille durant plus d’une décennie et a été déchu suite à un procès tonitruant.