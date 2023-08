65e anniversaire

Le duo a fait une rare apparition du côté de Las Vegas pour une occasion spéciale et la presse américaine n’a pas manqué de relayer l’information. Prince, 25 ans, et Blanket, 21 ans, ont assisté à “Michael Jackson ONE”, un spectacle haut en couleur concocté par les troupes du Cirque du Soleil pour honorer la superstar américaine, ce mardi 29 août. Cette année, le “King of Pop” aurait fêté ses 65 ans. Des clichés de leur présence au Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas ont été partagés.

Les deux garçons ont pris le temps d’échanger avec quelques spectateurs et même de signer des autographes. Selon les informations de Page Six, Blanket, vêtu tout de noir, était plus timoré que son frère. Pour rappel, Prince Jackson est né de l’union entre Michael Jackson et Debbie Row, Blanket a été conçu via une mère porteuse dont l’identité n’a jamais filtré à ce jour.