Ary Abittan sort du silence, deux ans après sa mise en examen pour viol

”À l’issue d’une information judiciaire de près de deux ans, la justice a considéré que les éléments du dossier d’instruction ne justifiaient plus la mise en examen d’Ary Abittan”, avait réagi son avocate. L’information judiciaire a ainsi été clôturée, les juges ayant estimé qu’il n’était “pas possible de conclure que les lésions traumatiques et saignements résultent d’un acte de pénétration sexuelle non consenti”. Public révélait même récemment que la victime aurait “renoncé à porter plainte une nouvelle fois”, contre la volonté de son entourage. Pour rappel, tout avait commencé le 31 octobre 2021, lorsqu’Ary Abittan a été placé “sous contrôle judiciaire”. Selon les dires de la plaignante, elle aurait reçu” une strangulation, des gifles sur la joue gauche et des propos dégradants”. Il lui avait par la suite été octroyé” deux jours d’Incapacité totale de travail (ITT) pour une légère blessure au vagin et à l’anus”.

Depuis cette affaire, le comédien de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ne s’était jamais exprimé dans les médias ni ailleurs. Mais le voici qu’il sort du silence sur son compte Instagram. L’humoriste a ainsi partagé un ancien cliché de lui, lorsqu’il était petit, légendé par ces mots : “Je ne me suis jamais arrêté d’écrire. Tellement hâte de vous retrouver pour mon nouveau spectacle”. Et de conclure : ” Vous me manquez à un point que les mots peinent à exprimer”. Il y a quelques jours, le magazine Public révélait même que le jeune papa (et mari de Sarah-Line Attlan) était en train de plancher sur l’écriture et la mise en scène d’un nouveau one-man-show. Pour preuve, sa story Instagram où on voit qu’il s’est -déjà- produit sur une scène de Tahiti en Polynésie française. Et le public l’acclamait comme avant l’affaire.

Des stars et internautes saluent son retour

Parmi les commentaires, on retrouve Laetitia Hallyday qui salue son retour, tout comme Raphaël Mezrahi : “Vive ton retour !” Ou des internautes. “Fini le cauchemar mon frère, Ary le retour avec tout ton immense talent, tu vas nous éclater” ; “Ils ont essayé de l’abattre mais il renaît de ses cendres comme un phénix ! Bon retour Ary !!!” ou encore, toutefois celui-ci. “Je trouve très étonnant qu’il n’y ait que des commentaires positifs” ; “Les gens oublient tout”