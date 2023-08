Une ancienne speakerine de RTL-TVI agressée en rue : “J'en suis encore toute retournée"

Ancienne animatrice, speakerine et présentatrice météo sur RTL-TVI, Nathalie Winden a vécu une bien mauvaise aventure mercredi vers midi. Sur Facebook, elle a expliqué avoir subi une agression en quittant d’une pharmacie à Court-Saint-Étienne. “En sortant, je me fais interpeller par quatre jeunes de 14-15 ans, pas plus. L’un d’eux me lance 'Eh madame, t’es bonne tu sais'. Je continue mon chemin comme si je ne l’entendais pas et c’est là qu’il m’attrape par le bras et me demande mon sac à main !”, a raconté Nathalie Winden.