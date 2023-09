Muriel Robin, sa fidèle amie s’explique au micro de RTL France sur la relation qu’elle entretient aujourd’hui avec le comédien. “Concernant Pierre Palmade, tout ce que j’ai à dire, c’est que : un, je sais et deux, j’ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur. C’est pour ça que je ne suis jamais exprimée et que je ne m’exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son amie”, explique-t-elle avant de poursuivre : “C’est comme si je savais déjà, avant. Mais que je m’en arrangeais. Parfois, on aime pour deux. Quand on se réveille de ça… Voilà, c’est tout.”

La comédienne explique toutefois qu’elle n’était plus son amie et qu’elle ne sait pas si Pierre Palmade l’avait vraiment été. “Depuis toujours, pendant les 35 ans, chaque fois que je me posais la question, je n’avais pas tellement de réponses. Mais je sais que j’étais son amie, ça, je le sais et je l’ai prouvé. Et je l’ai prouvé jusqu’au jour de l’accident”, ajoute-t-elle.