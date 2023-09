”J’aime Tim”

”Les films qu’il réalise dévoilent son âme magnifique”, a glissé l’Italienne du côté de Madame Figaro. Le couple vit entre Londres, Paris et l’Italie. “On se retrouve quand on peut, mais beaucoup”, a-t-elle précisé. Monica Bellucci s’était déjà épanchée sur sa nouvelle relation dans les colonnes de ELLE. “Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant, je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton”, déclarait-elle au mois de juin.

L’actrice va en effet jouer dans Beetlejuice 2, suite du film culte du réalisateur déjanté. Michael Keaton, Jenner Ortega, qui a récemment crevé l’écran en campant le rôle de Mercredi Addams ou encore Winona Ryder seront de la partie. Qui a dit qu’on ne pouvait pas mêler l’amour au professionnel ?