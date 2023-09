On a vu le show inédit et sold out du Grand Cactus à Forest National: "Vous soulevez les foules en brassant du vent, on dirait Georges-Louis Bouchez!"

7000 personnes -dont Yves Van Laethem et Nelson Monfort- sont venues applaudir Jérôme de Warzée et sa bande -avec un Fabrizio en chaleur- qui montait pour la première fois sur scène ce samedi. Diffusion de ce show inédit, sur Tipik, le 8 juin prochain.