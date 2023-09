"Le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu” : Joe Jonas demande officiellement le divorce à Sophie Turner

Les rumeurs se faisaient insistantes… Ce mardi, Joe Jonas (connu pour son groupe des Jonas Brothers qui passera par Anvers en juin 2024) a officiellement demandé le divorce à Sophie Turner (star des “X-Men, “Game of Thrones” ou encore “The Staircase”), la mère de ses deux enfants. Les médias américains Today et TMZ confirment l’information en dévoilant même le motif invoqué par le frère de Nick et Kevin Jonas : “Le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu.”