Effectivement, entre Caroline Margeridon et Julien Cohen ainsi que Pierre-Jean Chalençon, le torchon brûle. Dans un entretien à Femmes actuelles, Caroline Margeridon s’en est pris aux deux anciens acheteurs de l’émission : “Tout le monde disait : il y a trois stars dans l’émission : Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon. Et souvent, ils le disaient : ’on est les stars, on est les stars’… Pour tenir dans la vie, mais pas qu’à la télé, dans la vie en général, reste qui tu es et tu dureras. Ce n’est pas parce que tu passes à la télé que tu es une star. Non, on n’est pas des stars. Des stars, c’est Belmondo, c’est Delon, c’est Romy Schneider. Ça, ce sont des stars. Ce n’est pas des c**illons derrière un desk ou même quelqu’un qui présente une émission”, a-t-elle dit.

Avant de s’en prendre à Clément Anger, un autre acheteur. “J’ai perdu une fois de l’argent, parce qu’il y avait un acheteur que je n’aimais pas dans la bande et j’avais décidé de lui n*quer sa race et je me suis emballée”, a dit l’acheteuse à son sujet.

Ce dernier a répondu sur Instagram : “Non madame Margeridon, vous n’allez pas me ’n*quer ma race' et je ne suis pas ’abruti’”. Ce à quoi Julien Cohen enchérissait : “Je te rassure Clément, les plus faibles dénigrent souvent ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide… Car faute de pouvoir rivaliser par leur travail, ils n’ont que les mots pour te salir”.

Pierre-Jean Chalençon a quant à lui réagi sur Twitter : “Aux critiques d’une certaine fausse blonde je répondrai que ce qui ne me tue pas me rend plus fort ! J’ai d’autres choses à faire que de m’attarder aux ragots !”