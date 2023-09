:"Un environnement de travail toxique": des collaborateurs du présentateur Jimmy Fallon se plaignent de son attitude abusive

Au cours des neuf dernières années, "The Tonight Show" a vu défiler neuf responsables de programme qui, selon les témoignages, ne savaient pas comment dire "non" au présentateur. Certains dénonciateurs déclarent avoir été rabaissés et intimidés par leurs chefs et Fallon lui-même.

Les collaborateurs affirment également qu'ils avaient peur des "éruptions" de colère et du comportement imprévisible qui en découle de la part de la star du petit écran.

Ils ont exprimé leurs inquiétudes au service du personnel, mais les problèmes ont persisté.

Sept anciens employés prétendent même avoir subi des séquelles psychologiques après s'être mis au boulot pour le show. Certains ont quitté l'émission de leur propre volonté tandis que d'autres soutiennent qu'ils ont été licenciés.

La chaîne télévisée qui produit "The Tonight Show", NBC, a répondu à Rolling Stone qu'un environnement "respectueux" était une "absolue priorité". "Comme sur chaque lieu de travail, nous avons écouté les collaborateurs qui nous ont fait part de leurs soucis. Une enquête est menée et des actions seront entreprises où elles sont nécessaires. Nous encourageons les salariés qui ont le sentiment d'avoir vécu ou observé un comportement qui ne cadre pas avec notre politique de toujours partager leurs préoccupations. De la sorte, nous pouvons y remédier", communique-t-elle.