Jamel Debbouze, Gad El Maleh, Booder... : les célébrités se mobilisent pour les Marocains

De nombreuses célébrités ont aussi fait part de leur émotion face au drame. Et de leur solidarité avec le peuple marocain. C’est le cas d’Élie Semoun, qui a aussi des origines marocaines. “Même si je ne suis pas né là-bas, mon cœur saigne et je ne peux qu’être solidaire. J’ai vu quelques images et ça m’a déchiré le cœur”, a-t-il confié sur BFMTV.

Comme de nombreux humoristes, il fait partie des habitués du Marrakech du rire, le festival d’humour créé par Jamel Debbouze. Ce dernier n’a pas manqué de réagir : “Terrible nuit, terrible réveil”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Dimanche, TF1 a bousculé ses programmes. En lieu et place de Grands reportages, la chaîne a proposé une édition spéciale Solidarité Maroc. Lors de cette émission, Jamel a fait savoir qu’il se rendait immédiatement sur place, lui qui a encore de la famille là-bas. “On est tous hagards face à cette situation, on se demande comment être utile.” Il veut également voir de quoi les gens ont besoin : “Il va falloir être tous solidaires et faire des appels aux dons et que tout cet argent serve à bon escient, évidemment.”

Le franco-marocain Booder a annoncé qu’une aide se met en place avec des collègues humoristes, dont Amelle Chahbi. L’animateur Arthur est aussi de la partie, de même que des théâtres prêts à ouvrir leurs portes pour faire des spectacles afin de collecter des dons pour le Maroc. ““On essaie de bien calibrer tout ça, pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que ce soit vraiment bénéfique”, a précisé Booder.

Né à Casablanca, Gad El Maleh a également fait part du choc qui est le sien dès samedi matin et appelé aux dons : “Bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit. Pensée et soutien à toutes les victimes et leur famille”

Plusieurs rappeurs se sont aussi montrés solidaires : La Fouine, Mister You, Medine et Gims sont de ceux-là.