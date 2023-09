Albert et Charlène de Monaco aperçus ensemble à Marseille, le prince dément les rumeurs de séparation

Cela fait des mois que les faits et gestes de Charlène et Albert de Monaco sont épiés et analysés par la presse people. Les rumeurs de séparation des deux époux vont bon train, la dernière étant que Charlène est partie vivre en Suisse, et qu'elle ne voit son mari "que sur rendez-vous". La disparation du compte Instagram de la maman de Jacques et Gabriella avait remis de l'huile sur le feu, certains y voyant la preuve d'une prise de distance avec la monarchie monégasque.