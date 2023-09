Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Emily Ratajkowski, Matthew McConaughey, Sting, Nicole Kidman, Charlize Theron, Lil Wayne, Jimmy Butler... des célébrités de tous horizons s'étaient massées dans les tribunes de l'Arthur Ashe Stadium de New York. Parmi elles se trouvaient un nouveau couple détonant : celui formé par Timothée Chalamet et Kylie Jenner.

L'étoile montante d'Hollywood de 27 ans et la jeune businesswoman de 26 ans du clan Kardashian ont affiché leur complicité et ont même échangé quelques baisers. Des moments qui n'ont pas échappé aux paparazzi. La rumeur courait de plusieurs mois dans la presse américaine et s'avère donc vraie. Le couple s'était déjà affiché de la sorte lors du concert de Beyoncé à Los Angeles il y a quelques jours.