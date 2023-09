Michael Jackson “paranoïaque” avant sa mort : son fils fait d’intrigantes révélations

”Cible sur le dos”

Le jeune homme a confié que son père était devenu “paranoïaque” peu avant sa mort le 25 juin 2009. “Il rentrait à la maison, inquiet pour sa sécurité, pour sa carrière, pour ses biens, parce qu’il sentait qu’il se moquait des mauvaises personnes. […] Il avait l’impression d’avoir une cible sur le dos”, s’est-il rappelé dans “Hotboxin' with Mike Tyson”. Michael Jackson se serait méfié de certains dirigeants de l’industrie du disque.

Prince s’est également confié sur Neverland, le vaste et controversé domaine de son père vendu 2020. “On a détesté le voir partir. Mais pour moi, c’est une propriété impossible à gérer. Je ne cherche à accuser personne, mais des erreurs ont été faites. Cela n’avait pas sens de la garder, mais on a eu de la chance, car c’est un ami de mon père qui l’a achetée”, a-t-il déclaré. Nerverland a été repris par le milliardaire Ron Burkle pour la somme de 22 millions de dollars.