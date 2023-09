Michel Polnareff à propos du tremblement de terre au Maroc : “J’ai vécu en direct cet épisode douloureux”

Il ajoute : “Ce séisme a frappé un pays réputé à juste titre pour sa bienveillance et son sens de l’hospitalité”.

Un hommage que l’on retrouve à l’identique parmi tous les témoignages lu et entendu depuis le début du week-end. La preuve avec Mika. Sur les réseaux sociaux, le chanteur fait part du bouleversement produit par les images terribles qui parviennent du Maroc. “Elles nous touchent tous. Je sais l’amour que j’ai reçu de ce pays, et encore lors de mon dernier concert il y a quelques semaines à peine. Aujourd’hui c’est à moi et à nous d’envoyer autant d’amour vers toutes les victimes, les familles endeuillées, blessées, perdues et l’ensemble du peuple marocain a qui je pense si fort et à qui j’envoie tout mon soutien”, a-t-il écrit.

Mika était à l’affiche du Festival de jazz de Casablanca voici deux mois. Il déclarait alors son amour pour le Maroc, la culture berbère et la musique traditionnelle d’Afrique du Nord.