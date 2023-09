Freeze Corleone : qui est ce rappeur qui réclame la peine de mort pour Pierre Palmade ?

Ces dernières années, plusieurs de ses concerts ont aussi été annulés, toujours en raison des propos qu’il tient dans ses chansons et en dehors. Que ce soit en France mais aussi en Suisse et au Canada.

Gérald Darmanin pris pour cible

En juillet dernier, alors qu’il dévoilait un premier titre de son nouvel album, L’Attaque des clones, il rappait les propos suivants sur “Shavkat” : “Je préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin”. Allusion aux accusations de harcèlement sexuel, de viol et d’abus de confiance qui ont été proférées contre le ministre de l’Intérieur français. Ministre qui, rappelons-le, a bénéficié d’un non-lieu en début d’année dans ce dossier.

”Shavkat”, c’est près de 10 millions de vues cumulées sur YouTube !

Gabriel Attal, Hugo Lloris et Pierre P…

Tout ça n’était toutefois qu’une mise en bouche. Lundi, Freeze Corleone a dévoilé plusieurs titres de ce disque à venir, dans lesquels il s’en prend, sans pincettes, à différentes personnalités. Il s’agit de Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse du gouvernement d’Élisabeth Borne, du footballeur Hugo Lloris, des militants d’extrême droite Damien Rieu et Tanguy David, mais aussi du polémiste d’extrême droite Jean Messiah et de… Pierre Palmade.

Sur le morceau “Tse Chi Lop” (du nom d’un baron de la drogue canadien arrêté en 2021 aux Pays-Bas et soupçonné d’être le dirigeant du cartel de Sam Gor, l’un des plus grands fabricants au monde de méthamphétamines et autres drogues de synthèse telles que la MDMA, la kétamine, etc.), Freeze Corleone y va à la sulfateuse contre l’humoriste à l’origine d’un très grave accident de la route en février dernier alors qu’il était sous l’influence de substances stupéfiantes (cocaïne). La punchline est sans appel et ouvre le titre : “Peine de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane”.

Mohammed ben Salmane est plus souvent appelé par ses initiales : MBS. Prince héritier d’Arabie saoudite et Premier ministre depuis l’an dernier, il est notamment accusé par la CIA d’avoir commandité l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul en 2018. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Plus de 145 000 vues en 24 heures à peine pour “Tse Chi Lop” !