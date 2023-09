Foule en délire

Samedi dernier, l’Angleterre affrontait l’Argentine et Kate Middleton herself avait fait le déplacement en France. La princesse de Galles, qui est devenue la marraine officielle de l’équipe nationale l’année dernière, est apparue dans une tenue immaculée signée Alexander McQueen. Et le “Kate effect” a encore frappé de plein fouet.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux atteste de la popularité sans faille de l’épouse du prince William, et ce jusque chez nos voisins On peut en effet y entendre les cris de joie du public lorsqu’elle est apparue sur les écrans géants du stade Vélodrome. La séquence a été vue des centaines de milliers de fois et a généré des centaines de commentaires élogieux sur TikTok. La présence de Kate Middleton a manifestement porté chance à l’équipe anglaise qui a remporté le match avec panache sur un score de 27 à 10.