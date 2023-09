”Cela a été organisé”

Avant de retrouver son époux, Meghan Markle profite de sa vie en Californie. Celle que l’on dit prête à tout pour faire un retour en grâce du côté d’Hollywood vient d’effectuer une nouvelle sortie controversée. L’ancienne actrice a été immortalisée en train de s’acheter des burgers dans un établissement de la chaîne In-N-Out au volant de son SUV à 140.000 dollars. Le couple serait des habitués de longue date. “C’est vraiment amusant de passer par le drive-in et de les surprendre. Ils connaissent notre commande”, avait déjà glissé l’Américaine lors d’une interview.

Le hic ? Certains internautes estiment qu’il s’agit d’une “mise en scène” pure et simple. “Cela a été organisé”, “Meghan profite d’une séance photo pendant qu’Harry est à l’étranger”, “mais qui sourit ainsi en passant au drive ? Elle a tellement besoin d'attention” ou encore “les paparazzi ont été payés”, ont pesté ses détracteurs sur Twitter. La popularité de Meghan Markle est en chute libre aux États-Unis et sa cote y serait désormais plus basse que celle du prince Harry.