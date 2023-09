"Côté obscur"

On ne le sait que trop bien : la liaison entre l’actrice et l’entrepreneur était l’un des points clés du tonitruant procès “Johnny vs. Amber Heard”. Il s’avère que l’entourage d’Elon Musk la voyait d’un très mauvais œil dès le début. “Le frère d’Elon, Kimbal, et ses amis proches, détestaient Amber avec une passion bien plus grande que leur dégoût pour Justine (Wilson, la première femme du milliardaire, Ndlr)”, lit-on dans des propos traduits par Cnews. On y lit que l’Américain aurait un attrait pour les relations toxiques.

”Tout cela est lié à son père (l’ingénieur Errol Musk, Ndlr), et à la manière dont il a été éduqué. Et il finit toujours par choisir des relations où il est maltraité. Il associe l’amour au fait d’être méchant et abusif. C’est le point commun entre Errol et Amber”, écrit Walter Isaacson. “Elles possèdent toutes un côté obscur, et Elon sait qu’elles sont toxiques”, résume l’auteur au sujet des femmes de sa vie. Pour rappel, Elon Musk vient d’accueillir son 3e enfant avec la chanteuse Grimes.