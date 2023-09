La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel fête ses 19 ans : “Elle ressemble beaucoup à sa maman”

”Créature divine”

L’acteur français s’est emparé de son compte Instagram officiel pour rendre hommage à Deva. “Mon amour, ma créature divine, minha Devinha, tout ce que tu es, as toujours été et deviens me rend si fier d’être ton père. Joyeux anniversaire mon amour, le meilleur est à venir. Je t’aime”, a-t-il écrit sur le réseau social. Un superbe portrait de la mannequin accompagne ce beau message paternel.

Les internautes n’ont pas manqué de souligner qu’elle ressemble de plus en plus à Monica Bellucci. “Elle ressemble beaucoup à sa maman”, “magnifique” ou encore “elle est si belle”, peut-on lire dans les commentaires.