”Seconde famille”

”Il glande toute la journée, se filme en prenant des airs de bad boy et n’a aucun projet concret”. C’est ainsi que des sources décrivent René-Charles. Il dilapiderait son argent dans les casinos et passerait le plus clair de son temps avec Angélique Weckenmann. Il a rencontré cette jeune femme de 22 ans en 2016 via leur passion commune pour les sports sur glace. Elle pratiquait le patinage artistique, lui le hockey. Mais l’innocence des débuts aurait laissé place à un quotidien bling-bling à “Sin City”. La famille d’Angélique, diplômée en immobilier, y posséderait un hôtel-casino.

“La nouvelle idylle de René-Charles et Angélique rapproche donc un peu plus le fils de la star de bandits pas tous manchots. Il semble avoir trouvé une seconde famille avec Angélique, sa mère et tout leur clan fortuné”, pouvait-on lire dans Closer récemment. Céline Dion, désormais installée au Canada pour trouver un traitement contre le syndrome de l’homme raide, serait de plus en plus inquiète.