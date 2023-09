Le rappeur français Rohff s’empare de la polémique Evras en diffusant des fake news

À lire aussi

Des faits graves, qui reflètent notamment la désinformation qui encadre ce projet d’éducation à la sexualité. Car nombreux sont ceux qui résument le guide Evras à une activité destinée à “apprendre la masturbation aux enfants”, à “pousser les élèves à la transidentité” ou encore à “apprendre à envoyer des sextos”. Et les fake news circulent vite, et loin. Sur Twitter, la polémique a dépassé les frontières de la Belgique, avec notamment un tweet du rappeur Rohff, qui a partagé une pétition contre le guide Evras. Il ne semble d’abord pas au courant que le sujet concerne la Belgique, et il affirme dans son tweet que le but de ces cours est d’apprendre “à vos enfants, vos neveux et nièces de 5 ans à se masturber” et leur enseigner “la pénétration et la pornographie à 9 ans”.

Un post qui a été vu plus de 100 000 fois, et partagé 480 fois. Les commentaires sont partagés entre les internautes qui se sont dépêchés de signer la pétition et ceux qui tentent de recadrer le rappeur, dénonçant la désinformation qu’il propage.