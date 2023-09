Quand Cathy Immelen se "tape la honte" devant Calogero: "Je suis partie tête baissée"

"J'ai fait une grosse boulette, c'est vraiment trop la honte", affirme-t-elle dans une vidéo postée sur Instagram, avant de détailler sa mésaventure: "Je voulais dire un petit mot à Calogero, que j'aime beaucoup. Donc je lui dis qu'avec ma soeur, notre chanson fétiche de l'adolescence est une chanson à lui. Il me demande ce que c'est et je lui réponds que je vais lui faire deviner en chantant une petite phrase". Cathy Immelen se met alors à chanter quelques mots, mais Calogero n'a pas l'air de reconnaître le titre fredonné.

Elle poursuit et là, Calogero réagit d'un "C'est Daran ça". Une réponse qui ne perturbe pas Cathy Immelen, qui s'enfonce encore: "Et je lui dis 'Ben oui, c'est Daran. Mais Daran, c'est vous, vous vous êtes coupé les cheveux, mais avant ça, vous étiez Daran'. Et là il me dit: 'Ah non, pas du tout'". "Et là, je me rends compte que, depuis 30 ans, je pensais que Daran et les chaises, c'était Calogero, mais pas du tout", confie l'animatrice, qui est partie "tête baissée, très gênée" après cette scène, qui a quand même "fait un peu rire Calogero".