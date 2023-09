”Je l’adore”

Ce jeudi 14 septembre, le prince et la princesse de Galles étaient attendus dans un établissement scolaire de l’Hereford, en Angleterre. L’occasion d’aborder les problématiques liées à la petite enfance chères à Kate Middleton, mais aussi l’importance des expériences et des activités de plein air. Les bambins de la Madley Primary School’s Forest School ont pu montrer leurs sculptures en bois au couple. Et une bourde de William est rapidement devenue virale sur TikTok.

”William, William”, peut-on entendre la princesse déplorer alors que son époux renverse une partie de la structure des élèves. Le prince était visiblement gêné par sa propre maladresse. “C’est adorable”, “il est devenu tout rouge, pauvre William”, "oups", “je l’adore”, lit-on dans les commentaires. La vidéo a été vue plus de 500.000 fois sur la plateforme.