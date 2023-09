Russell Brand dément les accusations d’agressions sexuelles dans une vidéo

À lire aussi

Il est aussi revenu sur cette période de sept ans durant laquelle ces agressions auraient eu lieu d’après les témoignages de victimes : “ces allégations viennent de la période où je travaillais dans les 'mainstream', quand je me retrouvais tout le temps dans les journaux et dans des films. Comme je l’ai abondamment écrit dans mes livres, j’étais très, très libertin” explique Russell Brand. Il insiste alors sur le fait que ces relations durant cette période “ont toujours été consensuelles. J’ai toujours été transparent à ce sujet à l’époque, presque trop transparent, et je le suis encore aujourd’hui”.

Russell Brand dit s’interroge sur ces accusations et dénonce des “attaques coordonnées” menées par les médias en citant l’exemple de l’Américain controversé Joe Rogan qui avait déclaré prendre de l’ivermectine pour lutter contre le Covid-19 en 2021. Elon Musk, le PDG de X (ancien Twitter) a commenté la vidéo de Russell Brand en écrivant : “Bien sûr. Ils n’aiment pas la concurrence”.

L’enquête sur ces agressions sexuelles dans le chef de Russell Brand a été menée pendant un an par Channel 4 Disptaches, The Times et The Sunday Times. L’acteur est accusé de viol, agression sexuelle et violence psychologique par plusieurs femmes.