Katy Perry : cet intrigant secret qu’elle détient sur son ex Russell Brand et qu’elle “ne peut pas divulguer”

”J’ai découvert la vérité”

Pour rappel, la chanteuse américaine et le comédien britannique se sont mariés en Inde en 2010 avant de divorcer quatorze mois plus tard. Une séparation houleuse sur laquelle Katy Perry s’est confiée par le passé. “Il n’aimait pas l’atmosphère de ma tournée, car j’en étais la patronne. Il était vraiment blessant et très entravant, ce qui était bouleversant”, a-t-elle glissé dans une interview pour Vogue en 2013.

Une confidence particulièrement cryptique fait actuellement le tour des réseaux sociaux. “Je me suis sentie vraiment responsable de la fin de cette relation, mais j’ai découvert la vérité, que je ne peux pas nécessairement divulguer parce que je la garde au chaud dans mon coffre-fort, pour les jours de pluie”, a-t-elle ajouté sans en dire davantage. Katy Perry ne s’est pas exprimée depuis les nouvelles accusations à l’encontre de Russell Brand, dépeint comme un prédateur par ses victimes présumées.