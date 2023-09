”Aucune excuse”

L’ancien directeur de la photographie était l’invité de l’émission “Good Morning Britain”, et ce alors que Meghan Markle et le prince Harry viennent de clôturer les Invictus Games en Allemagne. Et il n’a pas été tendre. “Je suis un père vraiment aimant et elle le sait, et il n’y a aucune excuse pour me traiter de cette façon, aucune excuse pour traiter les grands-parents de cette façon”, a-t-il déploré, “le coeur brisé”. Pour rappel, Thomas Markle n’a jamais pu rencontrer Archie et Lilibet, ses petits-enfants. Il a souligné qu’il ne comprend pas la femme que Meghan Markle est devenue ces dernières années. “Je suis choqué. Ce n’est pas la personne que j’ai connue comme ma fille”, a-t-il pesté.

À lire aussi

Ce n’est pas la première fois que l’ex-mari de Doria Raglan s’en prend publiquement aux Sussex. “Je pensais que les membres de la famille royale avaient un peu de dignité. Il aurait alors pris le temps de prendre l’avion pour me rencontrer”, avait-il déclaré au sujet d’Harry en 2022.