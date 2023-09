”Ce n’est pas cool”

Il s’avère que la superstar a utilisé une photo peu flatteuse de l’actrice pour “Slime You Out”, son dernier single en featuring avec SZA. L’image est tirée des Nickelodeon Kids’Choice Awards de 2012, cérémonie où Halle Berry a été aspergée du mythique liquide vert et gluant. Mais l’actrice de 57 ans ne souhaitait pas que Drake utilise cette photo et a été clair sur le sujet. “Parfois, il faut savoir être l’homme de la situation… même quand on est une femme. Il n’a pas eu ma permission. Ce n’est pas cool. Je le tenais en plus haute estime !”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram vendredi dernier.

À lire aussi

Elle est ensuite revenue sur cette polémique dans les commentaires de sa publication. “Pourquoi demander quand on compte le faire de toute façon ? J’ai pris ça comme une insulte. Ce n’est pas cool, tu piges ?”, a-t-elle répondu à un internaute.