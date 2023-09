Marilyn Manson était accusé d'avoir craché et essuyé sa morve sur une une vidéaste présente sur la scène à un de ses concerts en 2019. Il a finalement été jugé pour ces faits et il a été reconnu coupable de cette agression, ce lundi 18 septembre.

Pour effectuer ses travaux, Brian Hugh Warner de son vrai nom, ira en Californie via une cure de désintoxication. Il devra prouver avant le 4 février 2024 qu'il a bien exécuté sa peine.

Mais le chanteur n'en est pas à sa première accusation. En effet, une actrice de Game Of Thrones, Esmé Bianco, l'avait accusé pour un viol en 2011. Un accord a été conclu entre les deux parties, le montant exact n'a pas été dévoilé. On peut également citer la comédienne Evan Rachel Wood qui avait, elle aussi, brisé le silence sur les abus commis par le chanteur il y a deux ans. Plusieurs autres femmes ont suivi son exemple et ont saisi la justice.