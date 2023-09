Yves Van Laethem réagit au décès de Lou Deprijck, son patient et ami: "Il me demandait toujours s'il lui restait du temps à vivre"

Pour son médecin et ami Yves Van Laethem, le décès de Lou Deprijck est inattendu. L'infectiologue parle d'une infection "imprévisible". "Cette septicémie est tombée du ciel et n'a rien à voir avec ses vols en avion ou avec son état de santé", a-t-il réagi auprès de Sudinfo. L'artiste belge revenait en effet d'Australie, et voyageait beaucoup en général.

Selon Van Laethem, Lou Deprijck venait le voir régulièrement, et posait des questions sur son avenir: "Il me demandait toujours s'il lui restait du temps à vivre. Je lui répondais que ses résultats étaient très bons, qu'il n'avait pas à s'en faire".

"Je suis triste de l'avoir perdu. Il laissera quelque chose dans l'histoire", a encore confié le scientifique, qui se souviendra d"un homme tout en contraste" et "attachant", qui "a toujours vécu comme il le voulait: en chantant, en buvant de l'alcool et en rencontrant des femmes".