Cocaïne et arrestation

Yasmine Bleeth a porté le mythique maillot bain rouge de la série culte de 1993 à 1997. Elle campait le rôle de Caroline Holden, la soeur du lieutenant Stephanie Holden. Mais sa carrière à Hollywood a rapidement explosé en plein vol à cause de sérieux problèmes de drogues. Celle qui fut qualifiée de “plus belle actrice du monde” par le magazine People en son temps est rapidement été en proie aux addictions et s’est réfugiée dans la cocaïne jusqu’en 2001. Elle fut alors arrêtée pour possession de drogue à Détroit et écopa d’un contrôle judiciaire de trois ans.

Après un passage en cure de désintoxication, ce fut la traversée du désert pour Yasmine Bleeth. Tout récemment, elle a été photographiée en faisant ses courses à Los Angeles. Des clichés qui attestent de sa métamorphose et de sa vie loin des paillettes hollywoodiennes.