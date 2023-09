Effondrée par la perte de “l’homme de ma vie”, la jeune compagne de Lou Deprijck sort du silence : “J’ai besoin de raconter notre histoire”

”Mon Lou, mon coco, mon amour, l’homme de ma vie…, commence-t-elle ainsi sur Facebook. J’ai besoin de raconter notre histoire, raconter à quel point nous avons eu de la chance. Nous nous sommes rencontrés chez Enzo en janvier 2021, lors d’une remise de trophée. Je t’ai vu du coin de l’œil, mais je préférais me concentrer sur ma prestation, et je dois avouer que tu m’impressionnais beaucoup. Une fois mon passage terminé, je suis allée dans ma loge, et derrière moi, j’ai entendu une voix qui disait “bravo Leonor”, c’était toi…”

”Comme une évidence” : sa déclaration d’amour à son Lou

”Avant de te rencontrer, j’avais découvert par hasard tes chansons sur YouTube, poursuit-elle. Elles me rappelaient les chansons latines, et elles réchauffaient mon cœur. Tu vois, on ne se connaissait pas encore, mais tu étais déjà un rayon de soleil pour mon cœur. Nous avons fini par faire connaissance et nous avons passé une belle soirée ensemble. Nous commencions à avoir une belle complicité. En février, nous nous sommes revus pour le showcase chez Enzo. Je me souviens que tu avais voté pour moi, et ça m’avait fait sourire. Notre relation devenait spéciale, attachante, tendre. On s’apprivoisait avec pourtant le sentiment étrange de déjà se connaître, comme une évidence. Nous avons échangé nos coordonnées. Tu me parlais de tes projets artistiques, et je t’écoutais avec passion. Tu as toujours su me captiver, rendre tout plus beau. Tu m’as averti que tu partirais en Thaïlande, et j’ai eu l’idée de t’inviter au restaurant colombien pour honorer mes origines, c’était pour mon anniversaire en mars. C’était un moment inoubliable. Tu étais là, comme un merveilleux cadeau de la vie. Ce jour-là, comme une preuve timide de mes sentiments naissants, je t’ai donné mon collier de la Colombie. Tu savais ce qu’il représentait pour moi, et tu en étais très touché. Je l’avoue, en rentrant, je pensais à toi, à ton regard pétillant, à ton sourire, à ton rire, et à ta bonne humeur. Tu arrivais à me faire rire pour un rien, et je me sentais bien, grâce à toi. Le jour de mon anniversaire, j’ai reçu un appel, c’était toi.”

Le coup de foudre… réciproque

Vanessa donne encore plus des détails. “Nous avons discuté de tout et de rien, d’un tas de choses. S’ennuyer avec toi était impossible. Le temps semblait figé. C’est à cette période-là que tu m’as avoué, fébrile, que tu pensais avoir eu un coup de foudre. Étonnée, la première chose à laquelle j’ai pensé était : “Le coup de foudre existe-t-il encore ? ” La réponse est OUI. Oui, il existe encore, et notre histoire en est la preuve. Notre histoire, mon amour, est la preuve que tout est possible, et qu’il faut toujours croire au bonheur. L’heure du départ en Thaïlande était venue, et c’était plus fort que nous, nous devions garder contact sur les réseaux sociaux, c’était devenu indispensable, pour toi comme pour moi. Plus nous nous parlions, plus nous nous aimions, plus je te découvrais, plus mon cœur en était sûr, tu étais fait pour moi, tu étais ma moitié.”

Un retour au pays amoureux. “En avril, tu es revenu de ton voyage, et cette fois, tu m’appelais tous les soirs. Au téléphone, tu commençais à me dire à demi-mot : je t’aime. Et moi, le cœur battant, je souriais, déjà amoureuse. Un week-end, lors d’un concert ensemble, tu t’es approché de moi, et tu m’as prouvé ton amour de la façon la plus naturelle qui soit, avec un baiser tendre et plein de promesses. Plus les jours passaient, plus le temps passait, plus nous étions heureux, amoureux fous l’un de l’autre. L’amour n’avait pas de prix. Être dans tes bras était devenu indispensable. Tu as fait de moi une femme heureuse, tu as changé ma vie, tu as changé ma vision des choses, tu m’as appris tant de choses, tu m’as fait découvrir de beaux pays, et nous voulions encore en découvrir tellement. Nous étions vraiment comme des enfants découvrant leur premier amour. Tu m’as aidée sur beaucoup de choses, tu m’as redonné le goût de vivre, le goût de sourire.”

”Puis, ce dimanche, notre vie a basculé” : ses derniers instants

”Puis, un dimanche, ce dimanche 17 septembre, notre vie a basculé, continue-t-elle en évoquant ses derniers instants -qui donnent froid dans le dos- avec lui. Tu m’as réveillée en pleine nuit à 4 h 30, on a appelé une ambulance, j’étais en panique totale. J’ai tout fait pour que tu sois entre de bonnes mains. Puis, retour à la maison, quelques heures après, retour à l’hôpital. Ce jour-là est sans doute l’un des pires de ma vie. Je me sentais au plus mal. Je retenais tout ce que je ressentais à l’intérieur, car il fallait être forte, pour toi, pour nous. Plus les heures passaient, plus je m’inquiétais. Je tournais en rond dans ta maison, qui soudain me semblait immense sans toi, je sentais ta présence avec moi, je te cherchais du regard, perdue, mais il n’y avait personne. J’ai cherché les numéros d’urgence des hôpitaux avec une amie jusqu’à l’aube. Je ne voulais pas rentrer chez moi tant que je n’avais pas de nouvelles de mon homme.”

Avant l’annonce fatale… “J’ai finalement eu de tes nouvelles, et ce n’était pas bon. Évidemment tout le monde avait de l’espoir, on t’aime tellement que te voir partir était inconcevable, ce n’était juste pas possible… J’étais là, dans cette chambre d’hôpital, à penser à tous nos projets, nos voyages, nos conversations, nos rires, nos appels, et notre mariage… Là, perdue dans cette petite chambre, avec toi à mes côtés. Les médecins défilaient, et mes souvenirs avec toi aussi. On avait tellement de projets, tellement de choses à vivre, tu ne peux pas partir… On allait se marier… Je me suis agrippée à toi, à nous. Je repensais à nos appels vidéos et je relisais nos messages en boucle. J’essaye de trouver la force de ne pas craquer, pas complètement. Pour toi. Pour te faire vivre à travers moi. Mais… Mon amour, tu me manques déjà tellement… Entendre une dernière fois le son de ta voix et me dire “Je t’aime, ma volonté je veux que tu sois ma dernière femme. Je suis très heureux avec toi. ” c’était samedi…”

Et de conclure. “Je ne sais pas comment je vais faire sans toi… la vie m’a enlevé la plus belle des choses : mon plus grand amour…”