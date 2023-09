En effet, selon le média américain, la star de téléréalité aurait passé beaucoup de temps aux côtés de la star des Ravens de Baltimore ces derniers jours.

Cependant, une source proche de l’ex-femme de Kanye West a déclaré au DailyMail qu’elle ne sort avec personne “sérieusement” actuellement. "Kim et Odell sont amis et ont beaucoup d’amis en commun”, explique la source. ”Elle ne sort sérieusement avec personne pour le moment, mais elle est prête à retrouver l’amour si elle rencontre la bonne personne. À l’heure actuelle, elle se concentre principalement sur ses enfants et ses entreprises”, peut-on lire.

La connexion naissante de Kim avec Odell survient après avoir passé du temps avec l’un de ses meilleurs amis, la star de la NFL Tom Brady.

Récemment, Odell Beckham s’est séparé de sa petite amie Lauren Wood. Kim Kardashian, quant à elle, était mariée à Kanye West, jusqu’à l’année dernière.

Dernièrement, Kim a assisté à quelques matchs de l’équipe d’Odell avec son fils, Saint, pour fêter son anniversaire.

Affaire à suivre…