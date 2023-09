L’influenceur Jeremstar devient prof en école de commerce de renom

“C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que je suis heureux de vous annoncer que je deviens professeur à l’INSEEC de Paris, révèle ainsi, dans une vidéo sur Instagram (où le Youtubeur dévoile gagner 10.000 euros lorsqu’il “offre” ses réseaux sociaux à une marque pendant une journée), celui qui a déjà donné ses premiers cours. Moi qui tout petit rêvais d’être prof avec mes peluches dans ma chambre, voilà un nouvel aboutissement dans ma carrière qui me comble profondément. La vie réserve parfois des surprises et toutes les épreuves et obstacles de ces dernières années m’ont convaincu qu’il ne fallait jamais rien lâcher. Je vais donc enseigner le marketing digital à deux classes cette année.”