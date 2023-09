Nathalie Marquay charge Marwan Berenni, star de '"Plus belle la vie": "Si je renversais quelqu’un, je me foutrais en l’air"

L'ancienne Miss France (et veuve de Jean-Pierre Pernaut) et Marwan Berreni ont en effet passé quelques jours ensemble aux Philippines, huit jours à peine avant l'accident. "On parlait et d'un coup, il me parle de Pierre Palmade et me dit : 'C'est quand même dingue ce qui lui est arrivé il a foutu en l'air sa carrière'", confesse-t-elle sur le plateau de Cyril Hanouna. "Et je lui réponds :'Bah oui ce sont des choses qui arrivent et malheureusement quand on se drogue tout ça c'est compliqué'. Et là il me dit : 'Bah moi je ne supporterais pas […] si je renversais quelqu'un, après je ne pourrais pas vivre et je me foutrais en l'air […] Non je ne supporterais pas, tu te rends compte, si je tue quelqu'un, je me fous en l'air'."

Des propos qui prennent un tout autre sens aujourd'hui… Même si cette sortie a suscité l'indignation de certains internautes sur X. "Je n'en reviens toujours pas de l'impudeur et du culot de Nathalie Marquay Pernault", "C'est bien, si la famille regarde la télé, c'est très rassurant…", "Toujours aussi indécente et mytho".