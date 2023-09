”Tellement beaux”

La native de La Barbade a accordé la primeur au média américain People qui a mis en scène la famille avec un shooting aussi léché que décomplexé. On y voit Rihanna, A$AP Rocky, RZA, leur premier enfant, et leur petit dernier vêtu, en rose. Les internautes et les fans n’ont pas boudé leur plaisir à la vue des clichés publiés sur les réseaux sociaux. “Une très belle famille”, “adorable”, “félicitations”, ou encore “ils sont tellement beaux”, peut-on lire dans les commentaires.

”Elle sent que sa famille est complète. C’est quelque chose qu’elle a toujours voulu. Elle est plus heureuse qu’elle ne l’a jamais été. Elle est passionnée par le fait d’être maman. C’est tout ce à quoi elle pense en ce moment”, révélaient dans proches de Rihanna après la naissance de Riot Rose dans le même média.