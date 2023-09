La superstar des mèmes en visite à Bruxelles

Pour ceux qui ne le savent pas, Arató András n’est autre que “Hide the Pain Harold” (”Cache ta peine Harold”), le surnom du personnage de l’un des “mèmes” les plus connus d’internet (ces célèbres photos légendées qui sont reprises massivement sur la Toile). Devenu célèbre dans les années 2010 grâce à une série de photos utilisées pour une banque d’images (dont la fameuse où il pose devant son ordinateur avec une tasse de café), ce mannequin star malgré lui est suivi aujourd’hui par plus de 750.000 fans sur Facebook et plus de 500.000 sur Instagram.

Hide The Pain Harold ©D.R.

Cet ingénieur hongrois âgé de 78 ans, connu donc pour ses photos où il semble faussement heureux, était de passage à Bruxelles cette semaine. La Commission européenne l’a même invité à boire un café au Berlaymont. “Un ordinateur portable et une tasse de café vous attendent dans le quartier européen”, écrit ainsi l’équipe réseaux sociaux de l’exécutif de l’UE. “Nous sommes déjà sur le chemin du retour à la maison, mais la prochaine fois, nous répondrons à l’invitation”, répond le Hongrois. Partie remise !